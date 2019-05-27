Прокуратура: Случаи поборов в омских школах подтвердились

СЕГОДНЯ 10:01 2019-05-27T10:06:04+03:00

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Омичи массово жаловались в прокуратуру на поборы в школах. В общей сложности на горячую линию ведомства поступили более 20 таких звонков. В пяти случаях факты подтвердились. Выяснилось, что с родителей взимали суммы от 200 до 3000 рублей в год.

– Подтвердились отдельные факты понуждения к внесению денежных средств в качестве родительских взносов и благотворительных средств, – сообщает пресс-служба облпрокуратуры. – Кроме того, проверкой установлено, что в большинстве случаев средства родителей (законных представителей), поступивших в виде добровольных пожертвований, направляются на содержание и охрану зданий образовательных организаций, материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, несмотря на то, что данные расходы возложены на органы местного самоуправления.

Мэру Омска после выявленных нарушений в школах города внесли представление.

ИСТОЧНИК KP.RU