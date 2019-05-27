2019-05-27T10:06:04+03:00
Общество

Прокуратура: Случаи поборов в омских школах подтвердились

С родителей учеников брали в качестве «добровольных пожертвований» от 200 до 3000 рублей
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Выяснилось, что с родителей взимали деньги на ремонт и охрану школы.Выяснилось, что с родителей взимали деньги на ремонт и охрану школы.Фото: Ильдар АХМАДЕЕВ
Изменить размер текста:

Омичи массово жаловались в прокуратуру на поборы в школах. В общей сложности на горячую линию ведомства поступили более 20 таких звонков. В пяти случаях факты подтвердились. Выяснилось, что с родителей взимали суммы от 200 до 3000 рублей в год.

– Подтвердились отдельные факты понуждения к внесению денежных средств в качестве родительских взносов и благотворительных средств, – сообщает пресс-служба облпрокуратуры. – Кроме того, проверкой установлено, что в большинстве случаев средства родителей (законных представителей), поступивших в виде добровольных пожертвований, направляются на содержание и охрану зданий образовательных организаций, материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, несмотря на то, что данные расходы возложены на органы местного самоуправления.

Мэру Омска после выявленных нарушений в школах города внесли представление.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Омске из колодца идет густая пена
В Омск не пустили более 12 тонн черешли, клубники и абрикосов
В Омске 1 июня заработают 5 пляжей
Качество лечения в «Семейной стоматологии» по достоинству оценили на федеральном уровне
Омские чиновники жалуются, что из-за погоды не успеют освоить деньги на разметку дорог
В Таре нашли пропавшую 7-летнюю девочку, уехавшую на велосипеде с подругой
Пьяный омич застрелил лося, причинив 400 тысяч ущерба
На видео попало задержание спецназом наркоторговцев: на двоих им грозит до 35 лет колонии
Плохие саженцы сняли с продажи
Подростков, которых искали в Омской области нашли под Новосибирском
Переход на Цифровое ТВ в Омске состоится 3 июня
Омичка, сбитая лошадью, отсудила у водителя повозки 35 тысяч
Большой и честный
Омич, лишившийся 5 пальцев, требует с мэрии 400 тысяч
За кражу миллиона у ветерана омичу дали условный срок
В омской многоэтажке обвалившуюся лестницу отремонтировали бревном
В Омске в открытый колодец упала собака
В Омске вандалы разбили стекло на одной из остановок
В Омске уже месяц ищут девушку, внезапно ушедшую с работы
Омские пожарные спасли из горящей пятиэтажки мать с двумя детьми, которые были отрезаны от выхода
В Омске скорая сбила мужчину на «зебре»: У него обнаружили закрытую травму груди и множественные ушибы
Омичи грозятся пожаловаться президенту из-за отсутствия дорожной разметки
Под Омском из-за горящих полей дымом затянуло дорогу
В Омске начали отключать горячую воду