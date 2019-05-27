Омичка, сбитая лошадью, отсудила у водителя повозки 35 тысяч

СЕГОДНЯ 09:38 2019-05-27T09:38:20+03:00

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Жительница Большеречья шла в местный магазин за продуктами, когда ее внезапно сбила гужевая повозка. От удара 65-летняя омичка упала и сломала руку. Несмотря на то, что все произошло еще в ноябре прошлого года, женщина до сих пор ходит в фиксирующей повязке. Из-за серьезной травмы женщина пошла в суд за компенсацией. Однако извозчик обвинил во всем лошадь – по его мнению, именно она не остановилась вовремя, а он вовсе не хотел сбивать женщину.

- Участвующий в деле прокурор дал заключение о законности и обоснованности требований истицы, поскольку вина ответчика в причинении вреда здоровью подтверждается доказательствами, исследованными в ходе судебного следствия, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Суд частично удовлетворил иск женщины. В пользу пенсионерки извозчик теперь должен выплатить 35 тысяч рублей в качестве компенсации.

ИСТОЧНИК KP.RU