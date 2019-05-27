Омич, лишившийся 5 пальцев, требует с мэрии 400 тысяч

СЕГОДНЯ 09:15 2019-05-27T09:19:01+03:00

Водитель требует возместить ему моральный вред в размере 400 тысяч рублей. Фото: Александр ГЛУЗ

Мужчина работал водителем в ПАТП-8, и несчастный случай произошел с ним на производстве

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Драмой закончился для водителя пассажирского транспортного предприятия № 8 рабочий день 5 декабря.

– Истец получил травму в виде неполного травматического отчленения 4 пальцев правой кисти на уровне дистальной фаланги с субкомпенсацией кровообращения, дефектом кости, травматического отчленения 5 пальца правой кости, травматического шока 1 степени в результате падения при выполнении ремонта транспортного средства, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Вероятно, договориться с работодателем у пострадавшего не получилось и он подал иск в суд. Водитель требует от департамента городского хозяйства омской мэрии возместить ему моральный вред в размере 400 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU