Омич, лишившийся 5 пальцев, требует с мэрии 400 тысяч
Драмой закончился для водителя пассажирского транспортного предприятия № 8 рабочий день 5 декабря.
– Истец получил травму в виде неполного травматического отчленения 4 пальцев правой кисти на уровне дистальной фаланги с субкомпенсацией кровообращения, дефектом кости, травматического отчленения 5 пальца правой кости, травматического шока 1 степени в результате падения при выполнении ремонта транспортного средства, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Вероятно, договориться с работодателем у пострадавшего не получилось и он подал иск в суд. Водитель требует от департамента городского хозяйства омской мэрии возместить ему моральный вред в размере 400 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU