За кражу миллиона у ветерана омичу дали условный срок

СЕГОДНЯ 09:09 2019-05-27T09:09:13+03:00

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Ветеран Великой Отечественной войны попросил своего дальнего родственника из Омской области помочь ему с покупкой дома. 90-летний пенсионер открыл счет в банке на 1 миллион рублей – такую сумму он получил от продажи своей квартиры. Все реквизиты он передал своему родственнику, который жил в Колосовке и попросил его купить там дом. Сам ветеран жил в Кемеровской области.

Ушлый омич перевел миллион на свой счет и стал тратить деньги на личные вещи. Когда другие родственники ветерана узнали о жестоком обмане, они обратились в полицию, а затем и в суд, а ветерана забрали жить к себе.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, на омича завели уголовное дело. Испугавшись, он вернул около 200 тысяч рублей, но вину не признал. Его осудили всего на 2 года условно, также с него будут взыскивать остальные украденные деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU