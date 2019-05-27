В омской многоэтажке обвалившуюся лестницу отремонтировали бревном

СЕГОДНЯ 09:01 2019-05-27T09:04:37+03:00

Жильцы жалуются, что их так и не переселили из аварийного дома

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Напомним, на днях появилась информация об обрушении лестницы в подъезде дома на Московке. Люди жалуются, что их никуда не переселили из дома на улице Молодогвардейской, 39, который уже дышит на ладан.

– После обваленной ступеньки приезжала администрация, решила помочь и на это место положить бревно! Но это не помогло, жительница дома уже получила травму на этих ступеньках. Что за отношение! Почему до сих пор в этом опасном доме живут люди?! – негодует автор поста, размещенного в соцсетях Юлиана Юцкевич.

Фото: vk.com/chp55

ИСТОЧНИК KP.RU