СЕГОДНЯ 08:30 2019-05-27T08:32:23+03:00

В Омске вандалы разбили стекло на одной из остановок Фото: vk.com

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В Омске на остановке «ПО имени Баранова» по улице Богдана Хмельницкого вандалы разбили стекло на остановке. Омичи сфотографировали последствия погрома и выложили в социальные сети. Разбитое стекло так и осталось лежать возле остановки, пока неизвестно, как скоро остановку отремонтируют. Местные жители предполагают, что стекло разбили подростки, которые слишком активно проводили выходные.

- Доброе утро! Остановка завод Баранова, улица Б. Хмельницкого. Кому-то помешала остановка! Пацаны, потом ваши же мамы будут стоять под дождем и ветром! – написали омичи в социальных сетях.

В комментариях к записи омичи возмущены таким поведением подростков и опасаются, что вандалы так же поступят и с теплыми остановками, которые планируют установить на крупных пересадочных узлах города.

ИСТОЧНИК KP.RU