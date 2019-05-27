В Омске уже месяц ищут девушку, внезапно ушедшую с работы

СЕГОДНЯ 08:01 2019-05-27T08:01:22+03:00

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Родственники пропавшей Приказчиковой Дианы просят помочь с поисками девушки. По рассказам родных Дианы, она ушла с работы 29 апреля и до сих пор не вернулась домой. Девушка жила и работала в районе Авиагородка.

Волонтеры из ПСО «ДоброСпас-Омск» объявили о начале поисков. Известно, что родственники уже также обратились в полицию. Диане 23 года, ее рост 165 сантиметров, темные волосы, карие глаза. Особая примета – татуировка на руке в виде русских букв, что именно было написано на руке, родственники сказать не могут.

Волонтеры просят сообщить любую информацию о местонахождении девушки по телефонам, указанным на листовке, также можно позвонить в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU