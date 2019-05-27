Омские пожарные спасли из горящей пятиэтажки мать с двумя детьми, которые были отрезаны от выхода

СЕГОДНЯ 08:00 2019-05-27T08:23:01+03:00

Кроме того, они вызволили еще четверых человек

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Когда пожарные приехали на вызов, весь подъезд дома на окраине Омска уже был затянут густым дымом. Горела квартира на первом этаже, часть жильцов успели выбраться на улицу сами. Люди, живущие на верхних этажах оказались отрезанными от выхода.

На балконе второго этажа стояла испуганная женщина. Она кричала, что вместе с ней в квартире находятся двое детей, и просила о помощи. Спасатели приставили к балкону трехколенную лестницу и по ней спустили семью. Кроме того, по маршевым лестницам на улицу вывели еще троих человек.

Выяснилось, что в горящей квартире также находится человек. По предварительным данным, он оставил непотушенную сигарету, от которой огонь перекинулся на вещи в комнате.

– Из-за дыма мы ничего не видели. Звеном газодымозащитной службы искали человека на ощупь, – рассказал руководитель тушения пожара Ермек Исабеков. – Его поиски осложнялись высокой пожарной нагрузкой – из-за захламленности квартиры трудно было пробираться, а также высокая температура и задымленность мешали быстро найти жильца. Обнаружив мужчину без сознания, мы быстро вынесли его в безопасную зону и передали медицинским работникам.

К ликвидации пожара привлекались 24 человека личного состава, было задействовано шесть единиц пожарно-спасательной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU