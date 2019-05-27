В Омске скорая сбила мужчину на «зебре»: У него обнаружили закрытую травму груди и множественные ушибы

СЕГОДНЯ 07:41 2019-05-27T07:44:13+03:00

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Инцидент произошел 9 ноября в 7.15. Машина скорой ехала по дублеру Лукашевича от улицы Шаронова в сторону улицы Крупской. Медики перевозили пациента на гемодиализ из одной больницы в другую. Машина пролетела через «зебру» и сбила двигавшегося по ней пешехода.

66-летнего мужчину с закрытой травмой груди, переломом ребра и раздавленными кровоподтеками доставили в больницу. На восстановление у него ушло три недели. Сейчас он требует компенсации за пережитые неприятности.

– В Октябрьский районный суд поступил гражданский иск к БУОО «Автобаза здравоохранения» о компенсации морального вреда, причиненного в результате ДТП, – рассказала судья, которая рассматривает это дело, Вера Маркова. – В качестве компенсации морального вреда он просит 300 тысяч рублей.

65-летний водитель, который в тот момент сидел за рулем скорой, проходит по делу, как третье лицо.

ИСТОЧНИК KP.RU