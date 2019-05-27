Омичи грозятся пожаловаться президенту из-за отсутствия дорожной разметки

СЕГОДНЯ 07:38 2019-05-27T07:38:26+03:00

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Омичи в социальных сетях активно пишут грозные жалобы по поводу отсутствия в Омске дорожной разметки. В этом году ее не нанесли даже на центральных улицах города, хотя обычно разметка на дорогах появлялась сразу, как только на улице устанавливается сухая погода. Традиционно разметку на улицах дорожники старались наносить уже к майским праздникам, однако этот год стал исключением.

- Неужели по поводу отсутствия дорожной разметки надо позвонить на горячую линию президента? – написал омич в социальных сетях.

Его возмущение поддержали почти 200 человек, все они возмущены, что разметки на дорогах до сих пор нет. Омичи напомнили в комментариях, что отсутствие на дорогах разметки провоцирует аварийные ситуации. Также в комментариях написали и люди из соседних регионов – там разметку нанесли еще в начале мая. Омичам остается только гадать, с чем связана такая ситуация в Омске.

ИСТОЧНИК KP.RU