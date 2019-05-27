Под Омском из-за горящих полей дымом затянуло дорогу

СЕГОДНЯ 06:58 2019-05-27T06:58:47+03:00

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В социальных сетях сегодня появилась видеозапись, на которой водители жалуются на густой дым на дороге по пути из Омска в Калачинск. Как рассказали водители, которые ехали по этой дороге, им приходилось буквально пробираться сквозь густой дым.

Как оказалось, дым на трассе появился из-за горящих рядом полей. На видео видно, что поля вокруг сильно полыхают, виден открытый огонь. Водитель сообщил, что густой дым появился уже на подъезде к Калачинску. Ехать в таком «тумане» очень сложно, так как помимо едкого запаха, водителям мешает еще и плохая видимость - приходится сбрасывать скорость, чтобы случайно не врезаться.

Горящие поля под Омском.Видео прислано в группу Аварийный Омск vk.com/aomsk и официальный Инстаграм instagram.com/aomsk1/

ИСТОЧНИК KP.RU