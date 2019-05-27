В начале июня в Омске резко потеплеет

СЕГОДНЯ 06:16 2019-05-27T06:29:34+03:00

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Рабочая неделя в Омской области начнется с потепления. Уже в понедельник, 27 мая, воздух на улице прогреется до +25 градусов. Также обещают ясную, солнечную погоду. Правда, по прогнозам синоптиков, продержится она недолго.

В четверг, 30 мая, похолодает до +16 градусов. Небо затянется тучами, регионе ожидаются грозы и дожди. Такая погода продержится, как минимум, до конца недели.

ИСТОЧНИК KP.RU