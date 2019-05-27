В Омске водитель специально сбил собаку и скрылся

СЕГОДНЯ 04:56 2019-05-27T04:56:16+03:00

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Омичи негодуют. Как сообщают пользователи социальных сетей, в одном из районов города появился неадекватный водитель. Сибиряк на "Ладе" специально переехал собаку. -

- Сбил собаку, нагло проехался по ней и свалил. Надменно посмотрел и уехал. Ну как так можно? - пишет очевидец происшествия.

Он выложил фотографию той самой машины и собаки. У животного в районе лап видно кровь, но она осталась жива. Омичи рекомендуют автору поста предоставить фото машины и ее номера в ГИБДД. Тогда на неадекватного водителя могут завести уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU