СЕГОДНЯ 04:00 2019-05-27T04:00:35+03:00

В Омске второй раз за сутки перевернулось «Яндекс.Такси» Фото: vk.com

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В Омске уже второй раз за сутки произошла авария с участием «Яндекс.Такси». На этот раз машина перевернулась накануне днем, около трех часов, на перекрестке улицы Маяковского и проспекта Карла Маркса. Машина такси марки «Датсун» столкнулась с иномаркой «Фольцваген». От сильного удара машина такси перевернулась. На место аварии вызвали сотрудников Госавтоинспекции и МЧС.

- В результате ДТП в медицинское учреждение доставлены 3 пассажира автомобиля «Фольцваген Поло», один из которых мальчик 2012 г.р. Признаков опьянения у водителей транспортных средств не установлено. По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Омичи в социальных сетях возмущены манерой вождения водителей агрегатора, которые часто становятся виновниками аварий. Напомним, на выходных похожая авария с опрокидыванием произошла на улице Шебалдина.

ИСТОЧНИК KP.RU