В Омске после ДТП перевернулась машина «Яндекс такси»

СЕГОДНЯ 09:45 2019-05-26T09:45:18+03:00

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Очередная авария с машиной "Яндекс-такси" уже никого не удивляет. Случилась она вечером в субботу в самом центре города. После столкновения с "Маздой" на пересечении улиц Шебалдина и 20 Лет РККА "Датцун" полетел в кювет и перевернулся. Машина получила серьезные повреждения. Фото аварии появилось в социальных сетях. О состоянии водителей не сообщается, были ли в такси пассажиры - тоже умалчивается. Непонятно и кто виновник этого ДТП.

Омичи в комментариях в очередной раз указывают, что ездить на "Яндекс-такси" крайне опасно - слишком часто они попадают в аварии. Другие жалуются на их водителей, который неадекватно ведут себя на дорогах. Только за выходные в соцсетях появилось фото четырех аварий с машинами "Яндекс-такси".

ИСТОЧНИК KP.RU