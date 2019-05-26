Пропавшего в Омске 14-летнего подростка нашли в «Меге»

СЕГОДНЯ 09:32 2019-05-26T09:32:38+03:00

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Подросток пропал после школы - не вернулся с уроков. На звонки 14-летний мальчик не отвечал, тогда родители обратились в полицию с заявлением о розыске ребенка. Полиция начала поиски школьника. Они заняли около суток. После того, как силовики прочесали основные места появления детей в таких ситуаций, они нашли мальчика. Парень бродил по торговому центру "Мега". С ним все в порядке.

С семьей и самим мальчиком провели беседу инспекторы по делам несовершеннолетних. Но наверняка гораздо более серьезный разговор парня ждал дома.

ИСТОЧНИК KP.RU