2019-05-26T07:34:37+03:00
Происшествия

Омич, до смерти забивший оскорбившего жену, получил 8,5 лет тюрьмы

Конфликт спровоцировал сам погибший
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Печально закончилось застолье в одной из квартир в Омске. Приятели выпивали и веселились. Однако в какой-то момент между друзьями случился конфликт. Мужчина оскорбил супругу приятеля и их детей. Озверевший омич набросился на приятеля. Во время драки он нанес обидчику около 60 ударов ногами и руками. Потерпевший получил открытую черепно-мозговую травму, от которой умер в больнице.

При вынесении приговора обвиняемому суд учел ряд смягчающих обстоятельств: наличие у него несовершеннолетних детей, состояние здоровья его и его родных, а также то, что конфликт спровоцировал сам погибший. В итоге многодетного омича приговорили к 8,5 годам тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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