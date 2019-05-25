В Омске провели «цифровую зарядку» в знак перехода на новое телевещание

СЕГОДНЯ 12:22 2019-05-25T12:22:01+03:00

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Омичам решили напомнить о необходимости проверить готовность к переходу на цифровой сигнал необычным способом. У СКК имени В. Блинова провели флешмоб, участниками которого стали более трехсот волонтеров, спортсменов, сотрудников Омского областного радиотелевизионного передающего центра, студотрядовцев, журналистов, органов власти. Они запустили в небо 22 «цифровых» воздушных змея.

Перед запусков воздушных змеев для омичей провели «цифровую» зарядку. Под руководством многократной рекордсменки России, Европы и мира в рывке по гиревому спорту, мастера спорта международного класса Ольги Яременко омичи сделали разминочный комплекс для хорошего настроения на весь день. На зарядку под открытым небом многие омичи пришли с семьями.

В конце флешмоба волонтеры запустили в небо 22 воздушных змея с логотипами 20 телеканалов, доступных в двух общенациональных мультиплексах, «цифровой бабочкой» и с названием региона.

- «Цифра» обеспечивает высокое качество изображения и звука, простоту настройки приемного оборудования. Абонентская плата за прием цифровых телеканалов отсутствует. Проверить, принимает ли ваш телевизор цифровой сигнал просто. Если рядом с логотипом телеканала есть литера «А», то телевизор настроен на аналоговый телесигнал. На современном телевизоре надо лишь запустить автопоиск каналов. Если телевизор старый, то в дополнение к нему понадобится цифровая приставка, которую можно приобрести в магазинах бытовой техники и в отделениях «Почты России», - рассказал директор «Омского областного радиотелевизионного передающего центра» Олег Суриков.

По всем вопросам можно обращаться на специальную «горячую линию»номеру 8 (3812) 79-07-38. Также по решению губернатора Омской области Александра Буркова отдельным слоям населения оказывается помощь – на приобретение приставки можно получить выплату. О том, как это сделать и кому положена выплата, мы ранее писали в нашем материале.

ИСТОЧНИК KP.RU