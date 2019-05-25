В Омске ищут пропавшего 14-летнего подростка

СЕГОДНЯ 10:21 2019-05-25T10:21:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Родители школьника забеспокоились, когда подросток не вернулся домой из школы. Они пытались связаться с сыном, но на звонки он не отвечал, поэтому родители пошли в полицию за помощью в поисках. Сергей Стрельников, 2005 года рождения, ушел из дома по улице 1-й Тепловозный переулок в Порт-Артуре.

- Приметы Сергея: рост 178 см, телосложение худощавое. В день ухода был одет в ветровку камуфляжной расцветки, спортивные брюки черного цвета, кроссовки сине-оранжевого цвета с белой подошвой, бейсболку с логотипом и надписью «ФК «Локомотив», - сообщили в полиции.

Сейчас сотрудники полиции пытаются найти подростка через его знакомых, также они будут проверять все торговые центры и вокзалы. Омичей, увидевших мальчика, просят позвонить по телефонам 79-35-77 и 79-33-02.

ИСТОЧНИК KP.RU