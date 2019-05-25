В Омске спасли горевший дом от взрыва газа

СЕГОДНЯ 09:58 2019-05-25T09:58:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня утром случился серьезный пожар на улице СибНИИСХОЗ. Сообщение о пожаре поступило около семи часов утра. Огнем оказался охвачен частный дом площадью 350 квадратных метров. В доме располагалось четыре квартиры. Площадь пожара и так была большой, но все осложнялось тем, что в доме находились 2 баллона с газом. От охватившего дом огня они могли взорваться.

В пресс-службе МЧС рассказали, что полностью потушить пожар удалось спустя почти два часа. К счастью, в доме никого не оказалось, поэтому обошлось без погибших и пострадавших. На борьбу с огнем выезжали 39 спасателей и 9 машин.

ИСТОЧНИК KP.RU