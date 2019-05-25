2019-05-25T07:06:31+03:00
Общество

«Арену-Омск» передумали сносить

Комплекс будут восстанавливать
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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ФОТО: media.gazprom-neftФОТО: media.gazprom-neft
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Оказалось, что судьба многострадальной «Арены-Омск» решена еще не окончательно. Еще недавно появились сообщения о том, что комплекс собираются полностью сносить, а на его месте строить новый. Однако сейчас министр спорта РФ Павел Колобков сделал другое заявление, оказалось, что сейчас готовится проект по восстановлению спортивного комплекса.

– Сейчас мы думаем, как восстановить арену в Омске. Она закрыта, «Авангард» играет в Балашихе. Думаю, мы ее все-таки в ближайшее время восстановим. Я не сказал как, потому что сейчас делается проект. Надо оценить, какие в этом отношении должны быть проведены работы, - рассказал министр в интервью РИА «Новости».

Напомним, спортивный комплекс «Арена-Омск» был признан аварийным еще прошлым летом. Из-за проблем в фундаменте, была угроза обрушения здания, поэтому его закрыли. Омский «Авангард» из-за проблем с комплексом был вынужден переехать в подмосковную Балашиху, теперь домашние матчи омичей проходят там. Комплекс в Омске пообещали восстановить в течение нескольких лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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