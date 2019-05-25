2019-05-25T06:26:37+03:00
Общество

В доме на окраине Омска в квартире рухнул потолок

Дом признали аварийным
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В доме на окраине Омска в квартире рухнул потолокВ доме на окраине Омска в квартире рухнул потолокФото: vk.com
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ЧП произошло накануне в многоквартирном доме по адресу улица 3-я Учхозная, 4. Там обрушился потолок в одной из квартир на втором этаже. Потолок упал в одной из нежилых комнат, поэтому из жильцов квартиры никто не пострадал. Площадь обрушения составила около 1,5 метров.

В мэрии Омска уже сообщили, что двухэтажный дом еще в 2012 был признан аварийным. Его уже расселили, но в некоторых квартирах там до сих пор жили люди. Дом является бесхозным, и не принадлежит никакой управляющей компании, поэтому на место происшествия выехали сотрудники городской администрации, они и помогут жильцам с ремонтом.

- По результатам осмотра дома и квартиры, где из-за неудовлетворительного состояния потолка произошло его частичное разрушение, было принято решение оказать помощь жильцам в ремонте. На место выйдет бригада, оценит потребность в материалах и максимально оперативно починят потолок, - сообщили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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