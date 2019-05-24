2019-05-24T14:07:08+03:00
Происшествия

Ревнивый омич насмерть забил свою девушку

Мужчина нанес ей около 80 ударов
Анна МИКУЛА
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Ближайшие 9 лет убийца проведет в колонии строгого режима.Ближайшие 9 лет убийца проведет в колонии строгого режима.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Как и большая часть подобных историй, эта началась с застолья. 29-летняя омичка и ее 48-летний сожитель выпивали с приятелями в компании. Потом девушке позвонил ее бывший и просил ее вернуться к нему. Та пришла на встречу с своими друзьями. При них ее мужчина конфликтовать не стал. Не попытался он выяснить отношения и с ее экс-возлюбленным. А после того, как все разошлись, сорвал зло на девушке.

Сильно пьяный мужчина буквально забил ее - в общей сложности он нанес более 80 ударов. Когда понял, что натворил, вызвал скорую. Но потерпевшую спасти уже не удалось.

Мужчину судили по статье «Убийство». Решением Ленинского районного суда его приговорили к 9 годам колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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