Призовой фонд омского марафона увеличили до 1,8 миллионов

СЕГОДНЯ 13:55 2019-05-24T13:56:24+03:00

Это на 300 тысяч больше, чем в прошлом году

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Сибирский международный марафон пройдет в Омске 3 августа, в день города. Уже известно, что спортсмены в этом году побегут по новой трассе, что поможет избежать пробок в городе из-за перекрытых дорог.

В этом году марафон будет юбилейным, у нас в городе он пройдет уже в 30-й раз. Общий призовой фонд марафона в этом году увеличили на 300 тысяч рублей, он составит 1,8 миллиона рублей.

- Победителей юбилейного XXX Сибирского международного марафона среди мужчин и женщин на дистанции 42,195 км ждет приз в 300 тысяч рублей. Также выплаты различных денежных призов предусмотрены на полумарафонской дистанции (21,1 км) и 10 км. Поощрения ждут победителей и призеров в возрастной группе «Мастера» и номинациях «Лучший спортсмен Омской области» и «Лучшая спортсменка Омской области», - сообщили в облправительстве.

ИСТОЧНИК KP.RU