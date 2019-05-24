В Омске, наконец, начали ремонт улицы Шаронова
Омичи уже неоднократно жаловались на состояние улицы Шаронова, которую в простонародье называют «кишкой». Улица проходит по Левому берегу позади «Арены-Омск». Недалеко от улицы сейчас активно ведется застройка новых микрорайонов, однако состояние самой дороги оставляло желать лучшего. Омичи регулярно жаловались, что ее не приводят в порядок – зимой там не убирали снег, она вся в ямах и выбоинах.
В социальных сетях омичи поделились фото и сообщили, что ремонт на улице наконец-то начался. На нее вышли дорожники и техника, чтобы уложить там новый асфальт.
Также известно, что с сегодняшнего дня начали ремонт еще нескольких дорог на Левобережье – омичи заметили рабочих на улице Енисейская и 70 лет Октября. Также дорожников заметили на Черлакском тракте.
Ремонтные работы на улице ЕнисейскаяФото: vk.com
ИСТОЧНИК KP.RU