2019-05-24T13:23:17+03:00
Общество

В Омске, наконец, начали ремонт улицы Шаронова

В простонародье ее называют «кишкой»
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске, наконец, начали ремонт улицы ШароноваВ Омске, наконец, начали ремонт улицы ШароноваФото: vk.com
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Омичи уже неоднократно жаловались на состояние улицы Шаронова, которую в простонародье называют «кишкой». Улица проходит по Левому берегу позади «Арены-Омск». Недалеко от улицы сейчас активно ведется застройка новых микрорайонов, однако состояние самой дороги оставляло желать лучшего. Омичи регулярно жаловались, что ее не приводят в порядок – зимой там не убирали снег, она вся в ямах и выбоинах.

В социальных сетях омичи поделились фото и сообщили, что ремонт на улице наконец-то начался. На нее вышли дорожники и техника, чтобы уложить там новый асфальт.

Также известно, что с сегодняшнего дня начали ремонт еще нескольких дорог на Левобережье – омичи заметили рабочих на улице Енисейская и 70 лет Октября. Также дорожников заметили на Черлакском тракте.

Ремонтные работы на улице Енисейская Фото: vk.com

Ремонтные работы на улице ЕнисейскаяФото: vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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