Омичей зовут на экскурсии по области на электричках
Для омичей и гостей города придумали новый туристический маршрут и предлагают отправится в путешествие по Омской области на электричке. В рамках проекта можно будет посетить исторические места нашего региона на электричке. Первая такая экскурсия состоится уже завтра, 25 мая. Электричка отвезет омичей в Любино.
- В рамках тура жители и гости города Омска смогут совершить обзорную экскурсию по поселку Любинский: познакомиться с его историей, узнать интересные факты о местных жителях и предприятиях, посетить местный историко-краеведческий музей, где представлены различные тематические залы, а также побывать в центре национальных культур «Кладезь», - рассказали в облправительстве.
Подробности об экскурсии и о приобретении билетов, можно узнать в кассах вокзала.
ИСТОЧНИК KP.RU