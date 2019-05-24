2019-05-24T11:51:11+03:00
Общество

Омичей зовут на экскурсии по области на электричках

Первая состоится уже в эту субботу
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омичей зовут на экскурсии по области на электричкахОмичей зовут на экскурсии по области на электричкахФото: пресс-служба администрации города Омска
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Для омичей и гостей города придумали новый туристический маршрут и предлагают отправится в путешествие по Омской области на электричке. В рамках проекта можно будет посетить исторические места нашего региона на электричке. Первая такая экскурсия состоится уже завтра, 25 мая. Электричка отвезет омичей в Любино.

- В рамках тура жители и гости города Омска смогут совершить обзорную экскурсию по поселку Любинский: познакомиться с его историей, узнать интересные факты о местных жителях и предприятиях, посетить местный историко-краеведческий музей, где представлены различные тематические залы, а также побывать в центре национальных культур «Кладезь», - рассказали в облправительстве.

Подробности об экскурсии и о приобретении билетов, можно узнать в кассах вокзала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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