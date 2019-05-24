Росгвардейцы задержали омича, решившего впервые подзаработать на закладках

СЕГОДНЯ 11:04 2019-05-24T11:04:33+03:00

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На улице Октябрьская в Омске около пяти утра росгвардейцы заметили странного молодого человека и решили его остановить. Молодой человек был похож на разыскиваемого преступника, но когда у него проверяли документы парень сильно нервничал. Как оказалось, молодой человек не имел ничего общего с преступником. Тогда росгвардейцы спросили его о запрещенных веществах, а парень признался, что у него с собой несколько свертков с гашишом.

В пресс-службе Росгвардии пояснили, что сотрудники вызвали полицию и парня изъяли 9 свертков с наркотиками. Пакет с ними он забрал в районе железнодорожного вокзала и должен был сделать закладки в центральном округе. По словам молодого человека, на преступление он пошел впервые – так он хотел немного подзаработать, при этом сам наркотики он не употребляет. Его доставили в отделение полиции, по всей видимости, ему грозит уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU