2019-05-24T11:04:33+03:00
Общество

Росгвардейцы задержали омича, решившего впервые подзаработать на закладках

У него нашли 9 свертков гашиша
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Росгвардейцы задержали омича, решившего впервые подзаработать на закладкахРосгвардейцы задержали омича, решившего впервые подзаработать на закладкахФото: Росгвардия по Омской области
Изменить размер текста:

На улице Октябрьская в Омске около пяти утра росгвардейцы заметили странного молодого человека и решили его остановить. Молодой человек был похож на разыскиваемого преступника, но когда у него проверяли документы парень сильно нервничал. Как оказалось, молодой человек не имел ничего общего с преступником. Тогда росгвардейцы спросили его о запрещенных веществах, а парень признался, что у него с собой несколько свертков с гашишом.

В пресс-службе Росгвардии пояснили, что сотрудники вызвали полицию и парня изъяли 9 свертков с наркотиками. Пакет с ними он забрал в районе железнодорожного вокзала и должен был сделать закладки в центральном округе. По словам молодого человека, на преступление он пошел впервые – так он хотел немного подзаработать, при этом сам наркотики он не употребляет. Его доставили в отделение полиции, по всей видимости, ему грозит уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ревнивый омич насмерть забил свою девушку
Призовой фонд омского марафона увеличили до 1,8 миллионов
В Омске, наконец, начали ремонт улицы Шаронова
Банда мошенников под видом внуков вымогала деньги у омских пенсионерок
В АО «ТГК-11» прошло тактико-специальное учение
Пьяный омич матерился и кидался на врачей
Финал шоу «Последний герой» оказался под угрозой срыва
Омичей зовут на экскурсии по области на электричках
В Омске больше не будут перекрывать половину города из-за марафона
«САШАТАНЯ»: самая смешная семейная пара российского ТВ снова на ТНТ
Омич пожаловался на кондуктора-хамку
В Омске «паровозиком» столкнулись 4 машины
Омич украл древесину на 8 млн
В Омске полицейского поймали на взятке в 50 тысяч
Tele2 предлагает читать рэп в чатах
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-20 лучших Интернет-банков для бизнеса – Business Online Banking 2019
Омская мэрия ищет директора департамента по объявлению
Многодетный житель Омской области приютил бездомную, а она его зарезала
В Омске неделю по ночам будут перекрывать проспект Губкина
Красные шарики на омских ямах подействовали – их огородили
В Омске знак, запрещающий обгон, установили между трамвайных путей
Следком выяснит, почему на школьников в Омске на последнем звонке упала штукатурка
Появилось фото потолка школы, с которого на омских выпускников рухнула штукатурка
В Большереченском зоопарке родился таджикский барашек
Инспекторы поймали омича, севшего за руль, когда он еле держался на ногах
Омичек призывают загорать на свалках