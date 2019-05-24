В Омске больше не будут перекрывать половину города из-за марафона

СЕГОДНЯ 10:34 2019-05-24T10:34:30+03:00

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В этом году Сибирский международный марафон в Омске пройдет в 30-й раз. По сообщениям организаторов забег состоится в день города, 3 августа. Однако в этом году маршрут трассу для бегунов значительно изменят, и теперь из-за марафона не будут перекрывать половину города. Обычно маршрут проходил по Красному Пути, проспекту Мира и городку Нефтяников. Из-за этого горожане испытывали трудности – из-за того, что улицы дублеры были не приспособлены к потоку транспорта, омичам приходилось стоять в огромных пробках. Однако теперь маршрут изменят.

- Сертифицированную трассу с международным сертификатом класса «А» к юбилейному марафону обновят. Маршрут будет проходить в два круга по отреставрированной улице Ленина – историческому центру Омска, площади Ивана Бухгольца, - рассказали организаторы.

Официальная презентация трассы состоится уже на следующей неделе. Место старта останется прежним – Соборная площадь.

ИСТОЧНИК KP.RU