2019-05-24T10:34:30+03:00
Общество

В Омске больше не будут перекрывать половину города из-за марафона

Трассу в этом году изменили
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: группа "Сибирский международный марафон"Фото: группа "Сибирский международный марафон"Фото: vk.com
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В этом году Сибирский международный марафон в Омске пройдет в 30-й раз. По сообщениям организаторов забег состоится в день города, 3 августа. Однако в этом году маршрут трассу для бегунов значительно изменят, и теперь из-за марафона не будут перекрывать половину города. Обычно маршрут проходил по Красному Пути, проспекту Мира и городку Нефтяников. Из-за этого горожане испытывали трудности – из-за того, что улицы дублеры были не приспособлены к потоку транспорта, омичам приходилось стоять в огромных пробках. Однако теперь маршрут изменят.

- Сертифицированную трассу с международным сертификатом класса «А» к юбилейному марафону обновят. Маршрут будет проходить в два круга по отреставрированной улице Ленина – историческому центру Омска, площади Ивана Бухгольца, - рассказали организаторы.

Официальная презентация трассы состоится уже на следующей неделе. Место старта останется прежним – Соборная площадь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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