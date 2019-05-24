Омич пожаловался на кондуктора-хамку

СЕГОДНЯ 09:59 2019-05-24T09:59:16+03:00

По словам молодого человека, его выгнали из автобуса и не вернули деньги за билет

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Только омичи разобрались с новой системой оплаты в общественном транспорте и смирились, что по-прежнему не во всех маршрутках можно расплатиться по безналу, как начались новые жалобы. Теперь горожане сетуют на хамство кондукторов. О неприятном инциденте, случившемся с ним в частном автобусе, рассказал в соцсетях один из пассажиров.

– Сегодня в 7.05 автобус 20-го маршрута обслуживается хамским кондуктором! – пишет автор поста. – По ее просьбе водитель отказался продолжать следование только из-за того, что на приступок кабины (под поручень) поставили сумку. По ходу движения хамила многим пассажирам. На просьбу вернуть деньги за проезд получил отказ. Уважаемое руководство ООО «Автосила 55», примите меры по воспитанию ваших сотрудников!

Впрочем, далеко не все комментаторы встали на сторону пассажира. Некоторые из них предположили, что сумка действительно мешала, а молодой человек мог не оплатить багаж.

ИСТОЧНИК KP.RU