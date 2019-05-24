2019-05-24T09:38:01+03:00
Общество

Омич украл древесину на 8 млн

Его просто попросили срубить деревья, но он присвоил их
Анна МИКУЛА
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Омич украл древесину на 8 млн.Омич украл древесину на 8 млн.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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На территории Тарского лесничества надо было расчистить просеки вдоль линии электропередач. Контракт выиграла коммерческая организация, но выполнял работы фактически один человек.

Видимо, посчитав денежное вознаграждение за труды мужчина счел недостаточными и решил забрать еще и срубленные деревья.

– Объем заготовленной ликвидной древесины составил более 4,2 тыс. кубометров, однако на территории охранной зоны линий электропередач древесина не обнаружена, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Согласно сведениям Главного управления лесного хозяйства Омской области стоимость древесины оценивается в 593 тыс. руб, в то время как коммерческая стоимость такого объема древесины (пиловочника) составляет около 8 млн рублей.

Полицейские уже возбудили уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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