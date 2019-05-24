Омич украл древесину на 8 млн
На территории Тарского лесничества надо было расчистить просеки вдоль линии электропередач. Контракт выиграла коммерческая организация, но выполнял работы фактически один человек.
Видимо, посчитав денежное вознаграждение за труды мужчина счел недостаточными и решил забрать еще и срубленные деревья.
– Объем заготовленной ликвидной древесины составил более 4,2 тыс. кубометров, однако на территории охранной зоны линий электропередач древесина не обнаружена, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Согласно сведениям Главного управления лесного хозяйства Омской области стоимость древесины оценивается в 593 тыс. руб, в то время как коммерческая стоимость такого объема древесины (пиловочника) составляет около 8 млн рублей.
Полицейские уже возбудили уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU