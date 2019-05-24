В Омске полицейского поймали на взятке в 50 тысяч

СЕГОДНЯ 09:14 2019-05-24T09:14:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В Омске начальника отдела по расследованию ДТП поймали на взятках. В этом году, используя свои должностные полномочия, он получил несколько взяток в общей сумме около 50 тысяч рублей. Деньги по версии следствия он получал за выполнение действий в интересах взяткодателя и общее покровительство.

Как сообщили в следкоме, полицейского уже задержали. На него завели уголовное дело. Преступление помогли раскрыть сотрудники отдела собственной безопасности УМВД и сотрудники ФСБ. Сейчас следователи настаивают на том, чтобы мужчину отправили в СИЗО, расследование уголовного дела еще не завершено. Полицейскому может грозить крупный штраф или до 8 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU