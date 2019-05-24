Омская мэрия ищет директора департамента по объявлению
Омская мэрия ищет нового директора департамента общественной безопасности. Соответствующее объявление появилось на портале «Госслужба».
Кандидат на должность должен иметь высшее образование по специальности «Гуманитарные и социальные науки», либо «Экономика и управление», а также не менее четырех лет проработать в этой сфере и на госслужбе.
Соискателей предупреждают о пятидневной неделе с ненормированным графиком и командировками, которые будут составлять до 20% от рабочего времени. За труды обещают вознаграждение от 50 до 63 тысяч рублей в месяц.
Напомним, предыдущий глава департамента Алексей Сиренко 16 мая ушел на пенсию. Сейчас обязанности директора исполняет его первый заместитель Евгений Скрипкарев.
Также по объявлению горадминистрация ищет директоров департаментов строительства и образования. Эти должности пока также вакантны.
ИСТОЧНИК KP.RU