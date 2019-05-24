Омская мэрия ищет директора департамента по объявлению

СЕГОДНЯ 08:59 2019-05-24T09:04:07+03:00

В Омске открылись сразу несколько вакансий на пост главы департамента. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Соискатели могут рассчитывать на зарплату в 50 тысяч

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Омская мэрия ищет нового директора департамента общественной безопасности. Соответствующее объявление появилось на портале «Госслужба».

Кандидат на должность должен иметь высшее образование по специальности «Гуманитарные и социальные науки», либо «Экономика и управление», а также не менее четырех лет проработать в этой сфере и на госслужбе.

Соискателей предупреждают о пятидневной неделе с ненормированным графиком и командировками, которые будут составлять до 20% от рабочего времени. За труды обещают вознаграждение от 50 до 63 тысяч рублей в месяц.

Напомним, предыдущий глава департамента Алексей Сиренко 16 мая ушел на пенсию. Сейчас обязанности директора исполняет его первый заместитель Евгений Скрипкарев.

Также по объявлению горадминистрация ищет директоров департаментов строительства и образования. Эти должности пока также вакантны.

ИСТОЧНИК KP.RU