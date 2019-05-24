2019-05-24T08:52:42+03:00
Общество

Многодетный житель Омской области приютил бездомную, а она его зарезала

Убийце накануне вынесли приговор
Анна МИКУЛА
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От полученной раны сельчанин скончался в реанимации.От полученной раны сельчанин скончался в реанимации.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В ноябре в доме 32-летнего жителя Большереченского района поселилась 22-летняя девушка, у которой не было собственного жилья. Судя по всему, ее приютила жена владельца дома. Он идею воспринял без энтузиазма и периодически конфликтовал с незваной гостьей. Во время одной из таких ссор та схватилась за нож и ударила обидчика в грудь. Хозяин дома от полученных травм скончался в реанимации. У него остались трое детей.

– В ходе судебного разбирательства подсудимая признала себя виновной в совершенном деянии, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил ей наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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