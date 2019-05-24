2019-05-24T08:36:51+03:00
Общество

В Омске неделю по ночам будут перекрывать проспект Губкина

Там отремонтируют жд пути
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
В Омске неделю по ночам будут перекрывать проспект ГубкинаВ Омске неделю по ночам будут перекрывать проспект ГубкинаФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
Изменить размер текста:

В Омске целую неделю по ночам будут перекрывать проспект Губкина в городке Нефтяников. Движение для всех видов транспорта ограничат на участке дороги от поворота с улицы Комбинатской на проспект Губкина и до поворота на улицу Комбинатскую с проспекта Губкина.

Участок дороги перекроют с 00 часов до 05.30 часов в период с 25 мая по 31 мая. Перекрытие дороги связано с проведением ремонтных работ по замене железнодорожного пути на железнодорожном переезде.

- Для обеспечения собственной безопасности ГИБДД призывает к бдительности на дороге, как водителей, так и пешеходов. Обращайте внимание на временные дорожные знаки и информационные щиты, соблюдайте Правила дорожного движения, - отметили в Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Омич пожаловался на кондуктора-хамку
В Омске «паровозиком» столкнулись 4 машины
Омич украл древесину на 8 млн
В Омске полицейского поймали на взятке в 50 тысяч
Tele2 предлагает читать рэп в чатах
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-20 лучших Интернет-банков для бизнеса – Business Online Banking 2019
Омская мэрия ищет директора департамента по объявлению
Многодетный житель Омской области приютил бездомную, а она его зарезала
Красные шарики на омских ямах подействовали – их огородили
В Омске знак, запрещающий обгон, установили между трамвайных путей
Следком выяснит, почему на школьников в Омске на последнем звонке упала штукатурка
Появилось фото потолка школы, с которого на омских выпускников рухнула штукатурка
В Большереченском зоопарке родился таджикский барашек
Инспекторы поймали омича, севшего за руль, когда он еле держался на ногах
Омичек призывают загорать на свалках