СЕГОДНЯ 08:36 2019-05-24T08:36:51+03:00

В Омске неделю по ночам будут перекрывать проспект Губкина Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

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В Омске целую неделю по ночам будут перекрывать проспект Губкина в городке Нефтяников. Движение для всех видов транспорта ограничат на участке дороги от поворота с улицы Комбинатской на проспект Губкина и до поворота на улицу Комбинатскую с проспекта Губкина.

Участок дороги перекроют с 00 часов до 05.30 часов в период с 25 мая по 31 мая. Перекрытие дороги связано с проведением ремонтных работ по замене железнодорожного пути на железнодорожном переезде.

- Для обеспечения собственной безопасности ГИБДД призывает к бдительности на дороге, как водителей, так и пешеходов. Обращайте внимание на временные дорожные знаки и информационные щиты, соблюдайте Правила дорожного движения, - отметили в Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU