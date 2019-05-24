2019-05-24T08:19:42+03:00
Общество

В Омске знак, запрещающий обгон, установили между трамвайных путей

Он появился на улице Лермонтова
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске знак, запрещающий обгон, установили между трамвайных путейВ Омске знак, запрещающий обгон, установили между трамвайных путейФото: vk.com
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Омичи сфотографировали знак, запрещающий обгон в необычном месте – между трамвайными путями на улице Лермонтова. Там, где знак не должен стоять, он по какой-то причине появился некоторое время назад. Фото с ним выложили в социальные сети.

- Омск - сила! Где еще в нашем городе можно установить запрещающие знаки для автомобилистов, если не между трамвайных путей. В эти хмурые дни пусть кто-то улыбнется! – написал омич, выложивший фотографию.

В комментариях горожане предположили, что дорожный знак установили все-таки для автомобилистов, которые едут по соседней с трамвайными путями дороге. По всей видимости, возле дороги его нельзя было поставить, поэтому дорожники нашли такое необычное решение проблемы – теперь кажется, что знак запрещает обгон трамваям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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