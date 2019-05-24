Следком выяснит, почему на школьников в Омске на последнем звонке упала штукатурка

СЕГОДНЯ 08:09 2019-05-24T08:15:27+03:00

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Напомним, инцидент произошел накануне, 23 мая, в школе № 147 прямо во время концерта в честь последнего звонка. На стоявших на сцене старшеклассников с потолка обвалился внушительных размеров кусок штукатурки. По счастью, никто из подростков серьезно не пострадал. Наутро руководство заведения отчиталось: потолок привели в порядок.

Тем временем происшествием заинтересовались в региональном Следственном комитете. Там начали проверку случившегося.

– В ходе проверки будут установлены причины происшедшего, выяснено, когда и кем проводился последний ремонт в здании, как администрацией учебного заведения обеспечивается безопасное нахождение в помещении школы детей, – сообщает пресс-служба областного СУСК. – По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/710679" frameborder="0"></iframe> В Омской гимназии штукатурка с потолка упала на голову школьникам.

ИСТОЧНИК KP.RU