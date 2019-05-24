В Большереченском зоопарке родился таджикский барашек

СЕГОДНЯ 07:51 2019-05-24T07:57:50+03:00

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Весна и лето в Большереченском зоопарке самая горячая пора. Каждый год здесь начинается настоящий бэби-бум. Специалисты говорят: это хорошо, животные размножаются только там, где комфортно себя чувствуют.

Накануне потомство принесла тигрица Аза. Она родила сразу четверых тигрят. По столько же малышей родилось у других хищниц – лисицы и волчицы.

Теперь дошла очередь и до копытных. Пополнение случилось в семействе таджикских баранов, которые по-научному красиво называются уриалами. В помете один малыш, который уже вполне окреп. Барашек весело бегает за мамой. Хоть пока он и питается ее молоком, но уже пробует щипать травку. Особенно ему понравились одуванчики.

Фото: vk.com/bol_zoo

ИСТОЧНИК KP.RU