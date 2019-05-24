Инспекторы поймали омича, севшего за руль, когда он еле держался на ногах

СЕГОДНЯ 07:26 2019-05-24T07:26:39+03:00

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Неравнодушные омичи заметили неадекватного водителя, который сел за руль своей машины «Шевроле Нива» и куда-то поехал.

- Машина двигалась, остановилась здесь, мы его осмотрели, а он вообще «залипший». Он стоял, потом сел в машину, дверь захлопнул, - рассказывает очевидец, вызвавший сотрудников ДПС.

Госавтоинспекторы нашли омича на проспекте Мендееева в городке Нефтяников. По словам инспекторов у него были явные признаки опьянения, он неадекватно реагировал на происходящее. Однако 26-летний мужчина отказался от медицинского освидетельствования.

В пресс-службе Госавтоинспекции сообщили, что водителя отстранили от управления машиной и составили на него протокол за «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состоянии опьянения».

Омич за рулем еле держится на ногах.В вечернее время к сотрудникам дорожно-патрульной службы ГИБДД обратились граждане, пояснившие, что их внимание привлек водитель автомобиля Шевроле-Нива , находящийся за рулем с признаками опьянения. Сотрудники ГИБДД проследовали по указанному адресу: к дому № 47 на пр. Менделева. Установлено, что за рулем транспортного средства находился 26-летний омич. Мужчина имел явные признаки опьянения, при общении с сотрудниками проявлял неадекватную реакцию, от прохождения медицинского освидетельствования отказался. В отношении водителя составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состоянии опьянения . Водитель автомобиля был отстранен от управления транспортным средством.

ИСТОЧНИК KP.RU