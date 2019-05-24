2019-05-24T07:19:25+03:00
Общество

Омичек призывают загорать на свалках

Таким способом надеются привлечь внимание к несанкционированным завалам мусора
Анна МИКУЛА
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Фото: Денис Клиш (ОНФ в Омской области)Фото: Денис Клиш (ОНФ в Омской области)
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ОНФ запустил неоднозначный флешмоб. Омичек приглашают устроить фотосессию в купальниках. Не на одном из городских пляжей, а посреди мусора. Так, по мысли организаторов, удастся привлечь внимание к незаконным свалкам в Омске. Правда, погреться на солнышке у участниц флешмоба не получится – на улице дождь и +13.

– Холодная погода не дает лету прийти в наш регион, а загорать хотят многие! Да и мест для пляжного отдыха не так много, увы. А те, что есть, вызывают скорее уныние – и в первую очередь, из-за мусора, – сообщают авторы идеи. – Призываем вас ударить позитивом по одной из самых острых социальных проблем региона! Покажем, что сибирякам не страшна холодная погода и красоту ничем не испортишь!

К флешмобу «Призываем тепло в Омск» могут, кстати, присоединиться не только омички, но и жительницы районов области. Главное условие – совершеннолетие участниц. Кроме того, в кадр не должны попадать сигареты и алкоголь.

Участниц акции просят размещать пляжные фото на фоне свалок с соцсетях с хештэгом #призываемтепловомск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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