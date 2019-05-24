Видеоблогера Юрия Дудя заметили в омском баре

СЕГОДНЯ 07:10 2019-05-24T07:10:33+03:00

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В социальных сетях омич выложил фото с известным журналистом и видеоблогером Юрием Дудем. Житель Омска сфотографировался с ним в омском баре

- Тем временем в Омске, в пивном клубе «Кочегарка», был замечен известный журналист и видеоблогер Юрий Дудь. Видимо, скоро в новых выпусках «вДудя» выйдет что-то о жизни нашего региона, - написал омич.

Такой пост у омичей вызвал бурную реакцию. Многие попросили блогера обратить внимание на омское метро, а также прокатиться по дорогам в нашем регионе. Но были и те, кто ничего не знал видеоблогере, который снимает передачи, собирающие многомиллионную аудиторию на своем канале в Youtube.

Омичи предположили, что журналист приехал в Омск, чтобы снять передачу о каком-то музыканте из нашего города или о творчестве какой-то из групп.

ИСТОЧНИК KP.RU