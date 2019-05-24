Омские туристы не могут вылететь во Вьетнам
Не слишком приятным оказалось начало отпуска для десятков омичей, которые накануне, 23 мая, вечером планировали вылететь на отдых во Вьетнам. Но рейс ZF5543 авиакомпании Азур Эйр в Камрань внезапно задержали.
– Люди пришли, все собрались, прошли регистрацию, сдали багаж, и мы просто ждали. Время вылета уже прошло, люди стали волноваться и искать в интернете информацию, может, напутали, спрашивать у сотрудников, а они сказали, что сами ничего не знают. А потом уже нам сообщили, что что-то самолетом и мы полетим на другом, возможно, другой модели, – рассказала «СуперОмску» одна из пассажирок.
Воздушное судно должно было подняться в небо в 20.05, но людям пришлось ждать вылета несколько часов. В омском аэропорту задержку рейса объяснили заменой борта.
ИСТОЧНИК KP.RU