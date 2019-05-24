2019-05-24T07:02:30+03:00
Общество

Омские туристы не могут вылететь во Вьетнам

По предварительным данным, рейс задержали из-за неполадок с самолетом
Анна МИКУЛА
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Не слишком приятным оказалось начало отпуска для десятков омичей, которые накануне, 23 мая, вечером планировали вылететь на отдых во Вьетнам. Но рейс ZF5543 авиакомпании Азур Эйр в Камрань внезапно задержали.

– Люди пришли, все собрались, прошли регистрацию, сдали багаж, и мы просто ждали. Время вылета уже прошло, люди стали волноваться и искать в интернете информацию, может, напутали, спрашивать у сотрудников, а они сказали, что сами ничего не знают. А потом уже нам сообщили, что что-то самолетом и мы полетим на другом, возможно, другой модели, – рассказала «СуперОмску» одна из пассажирок.

Воздушное судно должно было подняться в небо в 20.05, но людям пришлось ждать вылета несколько часов. В омском аэропорту задержку рейса объяснили заменой борта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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