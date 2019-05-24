Омичка устроила аварию, в которой пострадал 7-летний ребенок

СЕГОДНЯ 05:17 2019-05-24T05:17:44+03:00

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Авария произошла накануне вечером в городке Нефтяников на проспекте Мира. В районе дома № 169 женщина за рулем машины марки «Мазда» влетела в машину «Субару». По всей видимости, она не справилась с управлением. Там за рулем находился 57-летний водитель, который в аварии не пострадал. Однако помощь медиков понадобилась 33-летней водителю «Мазды» и ее 7-летнему сыну, который в момент аварии сильно ударился. Их медики осмотрели и доставили в больницу.

- Признаков опьянения у водителей транспортных средств не установлено. По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU