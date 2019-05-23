На Омск надвигается гроза и штормовой ветер

СЕГОДНЯ 14:39 2019-05-23T14:39:25+03:00

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Омичам стали приходит смс-сообщения от МЧС. В них говорится о том, что на Омскую область надвигается сильный штормовой ветер, который будет дуть со скоростью 19-24 метра в секунду. Такое ухудшение погоды синоптики обещают уже завтра, 24 мая. Также прогнозируют сильный дождь и грозу, местами возможен град. В МЧС предупреждают, что стоит избегать неустойчивых конструкций при сильном ветре.

Однако на завтра синоптики все же обещают потепление. По прогнозу Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, завтра в городе и области потеплеет до +21..+26 градусов. Однако резкое потепление сменится таким же резким похолоданием, уже в субботу, 25 мая вновь похолодает до +10..+15 градусов, такая же температура будет и в воскресенье. На выходные синоптики также обещают грозу и дождь. Потеплеет у нас в регионе только с началом лета.

ИСТОЧНИК KP.RU