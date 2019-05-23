2019-05-23T14:13:39+03:00
Происшествия

В торговом центре в Омске случился пожар

Оттуда эвакуировали 100 человек
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В торговом центре в Омске случился пожарВ торговом центре в Омске случился пожарФото: vk.com
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В Омске произошел пожар в торговом центре «Сибирские огни», который построили совсем недавно недалеко от остановки «улица Рабиновича» по Красному Пути. В пресс-службе МЧС сообщили, что пожар там случился около четырех часов сегодняшнего дня. Из торгового комплекса еще до приезда пожарных эвакуировали около 100 человек.

На опубликованных в социальных фотографиях видно, что для тушения огня выезжали 4 пожарные машины, людей из комплекса действительно оперативно эвакуировали на улицу.

Оказалось, в торговом комплексе загорелся холодильник. Пламя перекинулось на вещи и распространилось на площади 5 квадратных метров. Справиться с огнем пожарным удалось всего за несколько минут. Спасатели уточнили, что в пожаре никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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