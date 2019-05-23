СЕГОДНЯ 13:21 2019-05-23T13:21:22+03:00

В Омской области за день поймали почти три десятка нелегалов Фото: Росгвардия по Омской области

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В разных районах Омской области за день поймали 29 нелегальных мигрантов, которые нарушили миграционное законодательство. Рейд под названием «Овощевод» проводили сотрудники ОМОН «Штурм» Росгвардии и полицейские.

Так, накануне они в Кормиловском районе нашли 6 сельхозрабочих из Узбекистана. У них у всех не было разрешения на работу в России, пока их доставили в отделение полиции. Еще 21 человек из Узбекистана поймали на границе с Казахстаном в Черлакском районе. Все они нарушили режим пребывания в нашем регионе. И еще за нелегальные услуги задержали двоих жителей Казахстана.

Всех мигрантов передали в отделения полиции. Несмотря на то, что многие из них хотели работать в Омске, большинство из их них ждет депортация на родину, а также запрет въезда на территорию России.

ИСТОЧНИК KP.RU