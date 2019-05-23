На Левом берегу в Омске начали ремонтировать дороги

СЕГОДНЯ 12:15 2019-05-23T12:19:14+03:00

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В Омске уже начали ремонтировать дороги в Кировском округе. Правда, коррективы в эти планы внесла погода. Но дорожники решили не тратить времени даром и пока снимают старый асфальт. Сообщают, что это можно делать даже в дождь. Сейчас работают на улицах Енисейской и 70 лет Октября.

– При проведении данных работ полного перекрытия проезжей части не будет, перекрытия будет осуществляться по полосам, – рассказал начальник дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства Асхат Сабитов.

Как сообщает пресс-служба омской мэрии, подрядчик работ компания «СФ «Континент» по условиям контракта обязана на этом участке не только заасфальтировать проезжую часть в два слоя, но и отремонтировать тротуары, заменить бордюры. Завершить работы планируют к 1 июля. Напомним, в этом году по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Омске отремонтируют 17 дорог. Определены четыре подрядчика, они выполнят работы на общую сумму свыше 943 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU