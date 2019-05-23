Омич с проломленной головой напал на врачей
Все произошло в больнице на улице Перелета, куда омича доставили с травмой головы. Он со своим другом отмечал юбилей, но после застолья они сильно поругались. Приятель омича сильно ударил его по голове, поэтому они и вызвали скорую.
Когда омича доставили в больницу, и медики стали оказывать ему помощь, он стал вести себя агрессивно. 40-летний мужчина размахивал руками, ругался матом и выкрикивал угрозы в адрес медработников. Они не смогли справиться с буйным пациентом и нажали тревожную кнопку.
Как рассказали в пресс-службе Росгвардии, как только их сотрудники приехали на вызов, буйный пациент успокоился. Медики смогли оказать ему помощь, после этого его доставили в отделение полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU