2019-05-23T11:27:28+03:00
Общество

Омич с проломленной головой напал на врачей

Он матерился и угрожал им
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омич с проломленной головой напал на врачейОмич с проломленной головой напал на врачейФото: Росгвардия по Омской области
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Все произошло в больнице на улице Перелета, куда омича доставили с травмой головы. Он со своим другом отмечал юбилей, но после застолья они сильно поругались. Приятель омича сильно ударил его по голове, поэтому они и вызвали скорую.

Когда омича доставили в больницу, и медики стали оказывать ему помощь, он стал вести себя агрессивно. 40-летний мужчина размахивал руками, ругался матом и выкрикивал угрозы в адрес медработников. Они не смогли справиться с буйным пациентом и нажали тревожную кнопку.

Как рассказали в пресс-службе Росгвардии, как только их сотрудники приехали на вызов, буйный пациент успокоился. Медики смогли оказать ему помощь, после этого его доставили в отделение полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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