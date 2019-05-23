Соцсети: водитель, после замечания о неправильной парковке в центре Омска, достал пистолет
Не смогли поделить дорогу водитель и пешеходы в центре Омска. Один из участников снял конфликт на видео и выложил в соцсети.
– Возле дома на улице Березовского, 19 водитель загородил проезд, мы попросили убрать авто, на что он начал посылать и угрожать пистолетом, – жалуется автор поста.
Впрочем, не все комментаторы оказались на его стороне. Многие предположили, что и пешеход угрожал своему оппоненту. Но выяснить это невозможно, потому что конфликт снят не полностью, а в интернет попала только заключительная его часть. Также не известно, обратился ли автор ролика в правоохранительные органы.
Конфликт на парковке.Видео: vk.com/inci55
ИСТОЧНИК KP.RU