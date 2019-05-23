2019-05-23T11:20:59+03:00
Общество

Соцсети: водитель, после замечания о неправильной парковке в центре Омска, достал пистолет

По записи, правда, не понятно, что предшествовало конфликту [видео]
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: скриншот с видео (vk.com/inci55)Фото: скриншот с видео (vk.com/inci55)
Изменить размер текста:

Не смогли поделить дорогу водитель и пешеходы в центре Омска. Один из участников снял конфликт на видео и выложил в соцсети.

– Возле дома на улице Березовского, 19 водитель загородил проезд, мы попросили убрать авто, на что он начал посылать и угрожать пистолетом, – жалуется автор поста.

Впрочем, не все комментаторы оказались на его стороне. Многие предположили, что и пешеход угрожал своему оппоненту. Но выяснить это невозможно, потому что конфликт снят не полностью, а в интернет попала только заключительная его часть. Также не известно, обратился ли автор ролика в правоохранительные органы.

Конфликт на парковке.Видео: vk.com/inci55

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тысяча медалей для участников «Зеленого Марафона»
Доверяй, но проверяй!
Омич с проломленной головой напал на врачей
Предприниматели Омска получат SIM-карты для интернета вещей за один рубль
Tele2 сделает понедельники омичей приятными
Омич Михаил Шивляков успешно выступил на турнире Шварценеггера в Африке
В Омске из-за велосипедистов перекроют центр города
Команда «Ростелекома» в Омске приняла участие в полумарафоне «ЗаБег»
Мошенница выманила деньги у омички и попалась на том, что удалила ее из друзей
Омичи торговали в Казахстане поддельными номерами
В Омске на разбитые ливневки повесили красные шарики
В Омске сбили 10-летнего мальчика, перебегавшего дорогу
Лето в Омске начнется с жары в +32
На границе задержали азиата, который шел по полю в Омск
Под Омском неизвестные садисты поймали кота в капкан и повесили
Омича, отказавшегося платить алименты сыну, заставили работать
Омичка обвинила гаишников в том, что они незаконно оштрафовали ее
В Омске на несколько дней изменят расписание электричек
В Омске у кинотеатра Первомайский столкнулись три машины
Зарплата омичей выросла до 35 тысяч
Часть омского метро решили заполнить раствором
В Омске поймали мужчину, продававшего гашиш на улице
Председатель омского облсуда за год заработал 5,4 миллиона рублей
Полицейские ищут «английского летчика», которому омичка перевела почти 400 тысяч
Омичей возмутили дорожники, наносившие разметку в дождь