2019-05-23T10:48:28+03:00
Общество

В Омске из-за велосипедистов перекроют центр города

Также там изменят схему движения автобусов и маршруток
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске из-за велосипедистов перекроют центр городаВ Омске из-за велосипедистов перекроют центр городаФото: vk.com
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В Омске в это воскресенье пройдет спортивно-культурный праздник «ВелоОмск-2019» имени В.М. Соколова. Его начало запланировано на 10.00, 26 мая. Однако готовиться к проведению мероприятия начнут уже с вечера 25 мая.

В городской администрации пояснили, что Соборную площадь перекроют с 21:00 25 мая до 09:00 26 мая 2019 года. В связи с перекрытием дорог изменится и схема движения общественного транспорта, как на Соборной площади, так и на улице Ленина на участке от площади Победы до улицы Интернациональной (включая Соборную площадь), по улице Герцена — на участке от улицы Интернациональной до улицы Ленина (включая площадь Победы), по улице Партизанской — на участке от набережной Тухачевского до улицы Ленина, а также по улице Ленина — на участке от площади Победы до Ленинградского моста.

Автобусы маршрутов № 500, № 503, № 73, № 62, № 386 на перекрытых участках дорог будут ходить по другим схемам. С подробными изменениями можно ознакомиться на сайте мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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