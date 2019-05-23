2019-05-23T10:00:35+03:00
Общество

Мошенница выманила деньги у омички и попалась на том, что удалила ее из друзей

На нее завели уголовное дело
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Мошенница выманила деньги у омички и попалась на том, что удалила ее из друзейМошенница выманила деньги у омички и попалась на том, что удалила ее из друзейФото: Анастасия ОСИПОВА
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За помощью к полицейским пошла 63-летняя пенсионерка из Горьковского района Омской области. Женщине в социальных сетях написала дочь и попросила у нее 22 тысячи рублей. Ничуть не сомневаясь, она перевела деньги со своей карты, сообщив все пароли из смс и данные карты. После этого женщина заметила, что дочь неожиданно удалилась у нее из друзей. Позвонив дочке, омичка поняла, что ее обманули, и пошла в полицию.

Как сообщили в пресс-службе полиции, мошенницу нашли быстро. Она живет в Тамбовской области и случайным образом выбрала «жертву» в социальных сетях. Создав страницу под именем дочери омички, она попросила денег, которые омичка ей перевела. Сейчас на мошенницу завели уголовное дело, ей может грозить до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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